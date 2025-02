Orban hatte am Sonntag in der 69. Minute St. Paulis Stürmer Elias Saad als letzter Mann kurz vor dem Strafraum gefoult, der Platzverweis von Schiedsrichter Florian Badstübner war aber durchaus umstritten. Beim nächsten Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim steht der 32-Jährige demnach wieder zur Verfügung. Für Orban war es bereits der vierte Bundesliga-Platzverweis seiner Karriere.

RB Leipzigs Trainer Marco Rose hat nach dem Spiel seine Mannschaft in die Verantwortung genommen. Spielmacher Xavi Simons hatte nach Pass von Castello Lukeba den Ball beim Stand von 2:0 verloren. Rose fühlte sich an den ersten Spieltag erinnert, an dem Orban gegen den VfL Bochum auf ähnliche Art vom Platz geflogen war.