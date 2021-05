Wie die Hessen am Samstag (01.05.2021) mitteilten, wird Krösche zur neuen Saison Frankfurter Sportvorstand. "Der 40-Jährige wurde vom Aufsichtsrat einstimmig zum Nachfolger von Fredi Bobic in den Vorstand der Eintracht Frankfurt Fußball AG berufen und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025", hieß es am Samstagmorgen auf der Facebook-Seite des Vereins. Bobic wechselt zur neuen Saison zu Hertha BSC.