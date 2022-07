Dagegen dürfte Timo Schlieck jede Minute im Trainingslager genießen. Der Torhüter (Geburtsjahr 2006) ist erst 16 und damit der jüngste Leipziger in Österreich. Schlieck kam 2021 von Borussia Dortmund und gehört zum Kader der Deutschen U16-Nationalmannschaft. Er war vor einem Jahr seinem Vater nach Leipzig gefolgt. Thomas Schlieck ist im Red-Bull-Konzern für den gesamten Torwartbereich – also auch für die Mannschaften in Leipzig, Brasilien und New York – verantwortlich. Der Junior hat mit einem Schlag zahlreiche ältere RB-Torhüter überholt und sich einen Platz im begehrten Profi-Team gesichert. In der Heimat sind stattdessen Janis Blaswich und Andre Silva geblieben. Beide sind krank.