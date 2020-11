Fußball | Bundesliga RB Leipzig startet Kooperation mit indischem Club FC Goa

Hauptinhalt

Der FC Goa aus der Indian Super League wird Kooperationspartner von Bundesligist RB Leipzig. Die Partnerschaft ist zunächst bis zum 30. Juni 2023 vereinbart. Das gaben die Clubs am Donnerstag (12.11.2020) bei einer virtuellen Medienrunde bekannt. Der Bundesligist erhofft sich weitere Benefits durch den Eintritt in den indischen Markt, der FC Goa will den indischen Fußball entwickeln.