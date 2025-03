RB Leipzig stellt Trainer Marco Rose frei

Marcel Schäfer, Geschäftsführer Sport, erklärte: "Wir haben sehr lange an die Konstellation mit Marco und seinem Team geglaubt und bis zuletzt alles versucht, gemeinsam die Trendwende zu schaffen. Angesichts der Entwicklung und der ausbleibenden Ergebnisse sind wir allerdings fest davon überzeugt, dass wir für die verbleibenden Spiele einen neuen Impuls benötigen, um unsere Saisonziele zu erreichen."

Der gebürtige Leipziger Rose übernahm im September 2022 die Geschicke bei RB und gewann 2023 den DFB-Pokal. In dieser Saison drohen die Leipziger allerdings das internationale Geschäft zu verpassen, liegen nach der Niederlage in Gladbach nur noch auf Rang sechs in der Bundesliga.