Schäfer: "Benötigen einen neuen Impuls"

Marcel Schäfer, Geschäftsführer Sport, erklärte: "Wir haben sehr lange an die Konstellation mit Marco und seinem Team geglaubt und bis zuletzt alles versucht, gemeinsam die Trendwende zu schaffen. Angesichts der Entwicklung und der ausbleibenden Ergebnisse sind wir allerdings fest davon überzeugt, dass wir für die verbleibenden Spiele einen neuen Impuls benötigen, um unsere Saisonziele zu erreichen."

Rose führte RB zum DFB-Pokalsieg

Rose, der in Leipzig geboren wurde, hatte RB Anfang September 2022 als Nachfolger von Domenico Tedesco in einer schwierigen Situation übernommen und zurück in die Erfolgsspur geführt. Unter seiner Führung qualifizierte sich das Team zweimal für die Königsklasse und gewann 2023 zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte den DFB-Pokal sowie erstmalig den Supercup.

In dieser Saison drohen die Leipziger allerdings das Minimalziel Champions League zu verpassen. Nach der Niederlage in Gladbach liegt RB in der Bundesliga nur noch auf Rang sechs. Bildrechte: IMAGO/Chai v.d. Laage

Klares Aus in der Königsklasse

Auch im Europapokal enttäuschten Rose und sein Team, kamen im neuen Champions-League-Format nicht über Gruppenplatz 32 hinaus. Im DFB-Pokal spielt RB noch um den Titel und trifft dort am Mittwoch im Halbfinale auf den VfB Stuttgart. Noch am Samstag hatte Sportchef Schäfer Rose den Rücken gestärkt. "Wir reden immer von wir. Und wir haben am Mittwoch ein großes Spiel mit einem großen Ziel vor der Brust, dem Einzug ins Pokalfinale", sagte der 40-Jährige.