Zwischen der Stadt Leipzig und RB ist ein Streit um ein Grundstück gegenüber der Arena des Fußball-Bundesligisten entbrannt. Der Verein will das Gelände kaufen, um darauf Parkmöglichkeiten sowie eine neue Geschäftsstelle inklusive Sportmuseum zu errichten. Nach Aussage des Vereins hatte Oberbürgermeister Burkhard Jung dafür eine Zusage gegeben, doch nun soll das Grundstück per 99 Jahre andauernder Erbbaupacht an RB fallen. Der SPD-Politiker hatte zurückgewiesen, dass er einen Kauf zugesagt habe.

Jung hatte im Gespräch der "Leipziger Volkszeitung" gesagt: "Wir haben in der Tat über Erbpacht und Verkauf gesprochen, aber ich habe immer darauf hingewiesen, dass ich keine Mehrheit für einen Verkauf im Stadtrat sehe." In Leipzig wird am Sonntag ein neuer Oberbürgermeister per Stichwahl gewählt. Neben Jung (SPD) treten Sebastian Gemkow (CDU) und Elisabeth Gabelmann (Piraten) an.