Ein Spektakel kündigt sich an: Am kommenden Samstag startet RB Leipzig in die Bundesliga-Rückrunde. Gegner in der heimischen Arena ist kein Geringerer als der Tabellenführer und klare Meisterschaftsfavorit Borussia Dortmund. Mittelmaß oder gar Langeweile scheinen ausgeschlossen. Das Hinspiel mit Leipziger Führung und danach vier BVB-Treffern ist zwar schon wieder fast fünf Monate her, aber trotzdem in guter Erinnerung. Kann sich der aktuelle Tabellenvierte revanchieren?

So lief die Hinrunde

3131310313013333131330300301303. So lautet RB Leipzigs Code für die erste Saisonhälfte. Anders ausgedrückt: 16 Siege, 8 Remis und 7 Niederlagen nach 31 Pflichtspielen in drei Wettbewerben. Die Bilanz ist nicht überragend, aber auch nicht so schlecht, wenn man den relativ jungen und vor allem kleinen Kader von Sportdirektor und Trainer Ralf Rangnick berücksichtigt. Dass sich die erste Saisonhälfte für den einen oder anderen dennoch wie Mittelmaß anfühlt, muss nicht daran liegen, dass er RB Leipzig als Konstrukt ablehnt.

Stark abwertenden Charakter hatte nämlich auch das Aufsehen erregende und peinliche Ausscheiden aus der Europa League. "Höhepunkte" waren da zwei prestigeträchtige Niederlagen gegen den Schwesterklub aus Salzburg und final ein noch schlimmeres 1:1 zu Hause gegen das allenfalls zweitklassige Team von Rosenborg Trondheim, inklusive einem alles entscheidenden Gegentreffer kurz vor Schluss. Erheblich positiver lief es in der Bundesliga. Da steht RB mit 31 Punkten und 31:17 Toren deutlich besser da als vor einem Jahr unter Ralph Hasenhüttl (28/27:25). Und als Tabellenvierter spielt RB immer noch oben mit.

Wer kommt, wer geht

Mit gerade mal 18 Feldspielern hat RB Leipzig die Saison bislang bestritten. Angesichts dessen war und ist bis zum Ende der aktuellen Transferperiode nicht mit Abgängen zu rechnen. Zahlenmäßig große Verstärkung kam aber auch nicht hinzu. Lediglich zwei Neuverpflichtungen konnte Ralf Rangnick bislang verkünden: Tyler Adams (Red Bull New York) und Amadou Haidara (Red Bull Salzburg). Die beiden Mittelfeldspieler entsprechen dem bekannten Rangnickschen Beuteschema: jung, willig, talentiert. Beweisen kann das vorerst aber nur Adams, denn Haidara kommt mit einem Kreuzbandriss im Gepäck nach Leipzig.

Der im defensiven Mittelfeld zu verortende Tyler Adams hat im Testspiel gegen Galatasaray Istanbul (1:1) seine ersten 45 Minuten im Leipziger RB-Dress absolviert – und einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Neuzugang Tyler Adams stand beim Test gegen Galatasaray Istanbul (1:1) erstmals für Leipzig auf dem Platz. Bildrechte: imago/Picture Point LE

Der 19-Jährige spielte klug, eroberte Bälle, behauptete sie auf engstem Raum, glänzte mit Genauigkeit bei den Pässen, zum Nebenmann genauso wie zum Mitspieler im Sturm. Es wird spannend, ob bzw. wie Adams den auch fußballerisch großen Schritt von der Major League Soccer in die deutsche Bundesliga meistert. Tyler Adams gibt Autogramme. Bildrechte: imago/Picture Point LE

Im Gegensatz zu ihm hat Amadou Haidara bereits 90 Minuten in Leipzig gespielt, das allerdings als Salzburger gegen das Rangnick-Team. Der 20-Jährige ist im Mittelfeld etwas offensiver unterwegs und könnte den dauergestressten Kevin Kampl entlasten. Haidara wird gern als der langersehnte Ersatz für Naby Keita (FC Liverpool) betrachtet, was wohl eher eine Last als ein Motivation sein dürfte. Mit einer Genesung (der Kreuzbandriss wurde nicht operiert) ist jedenfalls frühestens Ende März zu rechnen. Amadou Haidara laboriert derzeit noch an einem Kreuzbandriss. Bildrechte: imago/Picture Point LE

Ob RB noch einmal auf dem Transfermarkt zuschlägt, ist unklar. Gerüchte gibt es wie immer zahlreich. Am hartnäckigsten hält sich das Gerücht um den Ex-Leverkusener Hakan Calhanoglu (24/AC Mailand). Im Gespräch war unter anderem auch Callum Hudson-Odoi (18/FC Chelsea) und einmal mehr Ademola Lookman (FC Everton). Vielleicht wird der dritte Neuzugang aber Emil Forsberg. Wobei es natürlich "Neuzugang" heißen muss, doch nach zuletzt 15 verpassten Pflichtspielen wegen Leistenproblemen hat der Schwede mehr Spielzeit auf der Tribüne verbracht als auf dem Rasen. Jedenfalls deutet sich jetzt eine Besserung an: Forsberg soll nach rund drei Monaten wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen. Emil Forsberg verpasste bislang 15 Pflichtspiele. Bildrechte: imago/Eibner

Der Trainer

RB-Coach und Sportdirektior Ralf Rangnick. Bildrechte: imago/Picture Point LE Ralf Rangnick behält auch in der Bundesliga-Rückrunde seine Doppelfunktion als Trainer und Sportdirektor. Damit trägt er bei RB Leipzig die größte Verantwortung und wird von Fußball-Deutschland am meisten beargwöhnt. Seine Rotation im Spielerkader war und ist umstritten, einige Punktverluste wurden ihm persönlich zugeschrieben. Doch der 60-Jährige hat das Team im Griff, es durch ein Tief geführt, spielerisch stabilisiert und sitzt damit bei beiden Ämtern fest im Sattel. Kommunikativ vergaloppiert er sich gern mal, aber der Erfolg - zumindest jenseits der Europa League - gibt ihm Recht.

Erwartungen an die Rückrunde

Die Erwartungen bei RB Leipzig mögen intern und von außen immer sehr hoch sein, aber den Kampf um den Meistertitel tragen wohl der BVB und die Bayern unter sich aus. Deshalb kann das Ziel des Rangnick-Teams für die Bundesliga-Rückrunde nur eines sein: ein Champions-League-Platz. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Mit dem aktuell vierten Tabellenplatz sowie drei Punkten Vorsprung auf Verfolger Wolfsburg liegen die Leipziger hier im Plan. Auch die Bedingungen sind gut. Schließlich gibt es nach dem Euroleague-Aus keine Dreifachbelastung mehr. Englische Wochen muss RB allenfalls noch durch den DFB-Pokal bestreiten. Apropos DFB-Pokal: Gut möglich, dass Ralf Rangnick den Wettbewerb ernster nimmt als zu Saisonbeginn. Schließlich ist es die realistischste Chance, diese Saison einen Titel zu holen.