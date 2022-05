Das Duell des Deutschen DFB-Pokalsiegers gegen den Englischen FA-Cup-Gewinner steigt am 21. Juli. Die Partie wurde im Rahmen des Transfers von Mittelfeldspieler Naby Keita zur Elf von Jürgen Klopp 2018 vereinbart. Liverpool verlor gerade das Champions- League-Finale 0:1 gegen Real Madrid. In die Vorbereitung startet RB am 26. Juni. Ab dem 10. Juli geht es in ein achttägiges Trainingslager nach Aigen im Ennstal (Österreich). Am 30. Juli steigt der deutsche Supercup gegen Meister Bayern München und Ex-Trainer Julian Nagelsmann.

Im RB-Trikot: Naby Keita (li.) gegen Bayern Münchens Joshua Kimmich Bildrechte: imago/Christian Schroedter