Erst am Dienstag (18.07.2023) hatten die Nationalspieler von RB in der Akademie die obligatorischen Leistungstests nach dem Urlaub absolviert. Sie hatten wegen der Einsätze für ihre Länderteams nach Saisonende eine Woche länger Urlaub erhalten und steigen am Mittwoch (19.07.2023) bei einem öffentlichen Training (ab 11 Uhr im "Sport im Osten"-Livestream) in die Saisonvorbereitung ein. Dazu wird auch der am Dienstag verpflichtete El Chadaille Bitshiabu gehören. Am Donnerstag reist RB dann ins Trainingslager nach Südtirol in Bruneck. In dieser Zeit sind am 25. Juni in Lienz ein Test gegen den italienischen Erstligisten Udinese Calcio sowie am 28. Juni ein Turnier mit Werder Bremen und Ipswich Town in Innsbruck angesetzt.