Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat den zweiten Test der Saisonvorbereitung trotz des Premierentreffers von Rekordtransfer Lois Openda verloren. Der DFB-Pokalsieger unterlag am Dienstag (25. Juli) dem italienischen Erstligisten Udinese Calcio mit 1:2 (0:1). Der 23 Jahre alte Belgier Openda erzielte in der 66. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Sachsen, der gebürtige Berliner Lazar Samardzic, der vor zwei Jahren von RB nach Italien wechselte, brachte Udine in der 30. Minute in Führung. Den Siegtreffer markierte Vivaldo Semedo (83.).