Das DFB-Pokalspiel von RB Leipzig gegen den Hamburger Regionalligaclub Teutonia Ottensen soll offenbar in der Leipziger Red Bull Arena stattfinden. Das berichtet die "Leipziger Volkszeitung" am Dienstagabend. Demnach habe der Deutsche Fußball-Bund (DFB) einem Heimrechttausch für das Spiel am 30. August zugestimmt. Nach Angaben der Zeitung soll der Verband die Entscheidung am Mittwoch offiziell bekannt geben.