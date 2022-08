Das DFB-Pokalspiel von RB Leipzig gegen den Hamburger Regionalligaclub Teutonia Ottensen am 30. August findet in der Leipziger Red Bull Arena statt. Grund ist die Unbespielbarkeit des Platzes im Dessauer Paul-Greifzu-Stadion nach einer Verseuchung des Rasens. Daraufhin hatten sich die Klubs und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auf eine Sonderregelung des Heimrechttausches geeinigt. "Wir kommen nun der Bitte des DFB nach, die Begegnung in der Red Bull Arena auszutragen", erklärte RBL in einer Mitteilung auf seiner Webseite. Bereits am Dienstagabend hatten die "Leipziger Volkszeitung" und "Sky" über das Vorgehen berichtet.