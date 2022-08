Werner war mit seiner Freundin am gestrigen Montagabend in einem Privatjet von Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz auf dem Flughafen Leipzig/Halle gelandet. Nach einer Nacht im Leipziger Steigenberger Hotel absolvierte der Nationalspieler am Dienstagvormittag den obligatorischen Medizincheck, am Mittwoch (10. August) steht seine offizielle Vorstellung an. Bereits am Samstag (13. August) zum Bundesliga-Heimauftakt gegen den 1. FC Köln (15:30 Uhr) dürfte er im Kader stehen und womöglich sein 157. Pflichtspiel für RB bestreiten. 90 Tore und 40 Vorlagen gelangen ihm in seinen vier ersten Leipziger Jahren.