Konrad Laimer und Timo Werner sind dicke Kumpels. So dicke, dass sie in der Sommerpause sogar gemeinsam im USA-Urlaub waren. Jetzt spielen beide wieder zusammen in Leipzig. Wahrscheinlich. Der Werner-Transfer ist fix, Laimer noch in der Schwebe. Allerdings scheint das Interesse des FC Bayern München abgeebbt zu sein – oder das des Spielers? Nichts Genaues weiß man nicht.