Timo Werner saß lächend auf dem Podium. Zurück in Leipzig, zurück bei RB. Am Montagabend war er aus London eingeflogen, am Dienstag gab der Verein die Verpflichtung bekannt. Einen Tag später wurde Werner nun offiziell vorgestellt. "Schön, wieder da zu sein", sagte der 26-Jährige am Mittwoch (10.08.2022) in der Medienrunde. Hektisch und aufregend seien die letzten 24 Stunden gewesen. "Es hat viel Spaß gemacht, zurück nach Leipzig zu kommen und bekannte Gesichter zu sehen", meinte Werner.

Werner, der "immer spielen will", saß für seinen Geschmack zu oft auf der Bank, verlor Freude, Selbstvertrauen und Standing im Team. Das Thema Weltmeisterschaft im kommenden November kreiste dabei immer in seinem Kopf. "So oft kommt man als Spieler nicht in den Genuss einer WM. Ich will optimal vorbereitet sein und viel spielen. Für mich war relativ schnell klar, dass Leipzig ein sehr guter Schritt ist." Natürlich weihte er auch Bundestrainer Hansi Flick in seine Leipzig-Pläne ein. Der "fand die Idee gut", so Werner, und gab ihm vor allem einen Rat mit auf den Weg: "Geh dorthin, wo du dich wohlfühlst."