Die belgische Fußball-Liga hat die Saison als erste Profiliga Europas vorzeitig abgebrochen. Gulácsi, der seit fast fünf Jahren in Leipzig ist, ist gegen ein solches Vorgehen in der Bundesliga. Er sagte am Donnerstag (09.04.2020) im "SpiO"-Talk: "Das wäre nicht fair für die Mannschaften, die gekämpft haben, im Mai Erster zu werden oder den Abstieg zu verhindern. Ich hoffe, dass wir die Saison beenden können." RB Leipzig hat als Tabellendritter fünf Punkte Rückstand auf Ligaprimus FC Bayern München. Der 29-Jährige prognostizierte: "Ich kann mir schwer vorstellen, dass wir in dieser Saison noch mit Fans spielen werden. Wir Fußballer vermissen aber die Atmosphäre und die Fans."