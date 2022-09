Dem vorausgegangen waren die mehrheitlich verpatzten ersten Wochen der ambitionierten Mannschaft in der Bundesliga mit lediglich fünf Punkten aus fünf Spielen – darunter das jüngst ernüchternde 0:4 auswärts bei Eintracht Frankfurt. Ein Nachfolger des 36 Jahre alten Fußballlehrers steht noch nicht fest, RB werde laut Klubmitteilung darüber "zeitnah informieren". Ein potenzieller Kandidat soll der vorherige Dortmunder Trainer und gebürtige Leipziger Marco Rose sein. In der Schwebe ist zudem weiterhin eine Einigung mit Borussia Mönchengladbach, wo Max Eberl – Mintzlaffs Wunschkandidat für den verwaisten Sportchef-Posten – weiterhin einen zwar ruhenden, aber gültigen Vertrag besitzt.



"Die Entscheidung, Domenico Tedesco freizustellen, ist uns sehr schwergefallen", meinte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff und ergänzte: "Uns fehlte jedoch nach dem mäßigen Start [...] vor allem nach den jüngsten Spielen bei Eintracht Frankfurt und zuhause gegen Schachtar Donezk die Überzeugung, dass in der derzeitigen Konstellation ein sofortiger Turnaround erfolgen kann. Wir haben eine Gesamtverantwortung für RB Leipzig und wollen unsere Ziele erreichen. Daher sind wir in der Gesamtabwägung zu dem Schluss gekommen, dass wir einen neuen Impuls benötigen."