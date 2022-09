"Die Entscheidung, Domenico Tedesco freizustellen, ist uns sehr schwergefallen", meinte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff und ergänzte: "Uns fehlte jedoch nach dem mäßigen Start [...] vor allem nach den jüngsten Spielen bei Eintracht Frankfurt und zuhause gegen Schachtar Donezk die Überzeugung, dass in der derzeitigen Konstellation ein sofortiger Turnaround erfolgen kann. Wir haben eine Gesamtverantwortung für RB Leipzig und wollen unsere Ziele erreichen. Daher sind wir in der Gesamtabwägung zu dem Schluss gekommen, dass wir einen neuen Impuls benötigen."

Tedesco hatte den Job Anfang Dezember 2021 vom glücklosen US-Amerikaner Jesse Marsch übernommen und das zu diesem Zeitpunkt auf Bundesliga-Rang elf abgerutschte Team in der Folge noch in die Champions League geführt. Als Krönung des Ganzen gewann das beste Rückrundenteam der Liga am 21. Mai den DFB-Pokal dank des Finalsieges im Elfmeterschießen gegen den SC Freiburg – RB Leipzigs erster großer Titelgewinn überhaupt.