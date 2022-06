Als Grund für sein Zögern nennt Tedesco falsche Entscheidungen bei seinem Engagement bei Schalke 04, wo er zwischen Juli 2017 und März 2019 unter Vertrag stand: "Ich habe auf Schalke eine schlechte Erfahrung gemacht, also ich nach einem sehr guten ersten Jahr in der Sommervorbereitung verlängerte und wir nicht gut in die Saison starteten." Nun will er bis zur WM-Pause im November/Dezember warten, bevor er über eine Vertragsverlängerung reden möchte. "Ich glaube und hoffe, dass der Verein das verstanden hat."