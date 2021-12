Jesse Marsch (li.) und Linksverteidiger Angelino Bildrechte: IMAGO / Revierfoto

In dieser Saison hat RB nur selten überzeugen können. In der Bundesliga steht der amtierende Vize-Meister nur auf Position elf. Auswärts gab es in der Liga in sieben Spielen noch keinen Sieg. In der Champions League ist nach der Vorrunde Schluss. "Aktuell laufen wir unseren eigenen Ansprüchen hinterher und wollen jetzt mit dieser Entscheidung einen neuen Impuls setzen. Unabhängig davon sehe ich aber nun auch unsere Spieler in der Pflicht und erwarte von unserer sportlich durchaus sehr starken Mannschaft, dass sie konstanter als zuletzt ihr Potenzial und ihre Qualität auf dem Platz abruft", so Mintzlaff, der Marsch "ausdrücklich" für seine Arbeit dankte.