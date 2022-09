RB Leipzig hatte sich am Mittwoch (7. September) nach den Enttäuschungen in den ersten Bundesligawochen sowie der 1:4-Heimschlappe zum Auftakt der Champions-League-Gruppenphase gegen Shaktar Donezk von Cheftrainer Domenico Tedesco und dessen Assistenten Andreas Hinkel und Max Urwantschky getrennt.



Tedesco übernahm den Job Anfang Dezember 2021 vom glücklosen US-Amerikaner Jesse Marsch und führte das zu diesem Zeitpunkt auf Bundesliga-Rang elf abgerutschte Team in der Folge noch in die Champions League. Als Krönung des Ganzen gewann das beste Rückrundenteam der Liga am 21. Mai den DFB-Pokal dank des Finalsieges im Elfmeterschießen gegen den SC Freiburg – RB Leipzigs erster großer Titelgewinn überhaupt.