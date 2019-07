Nagelsmann sagte: "Ich liebe Klubs, die eine klare Philosophie vorgeben, ich kann mich damit identifizieren." Der neue Coach will den Fußball, der RB in den Europapokal gebracht hat, weiterspielen lassen: "Die Mannschaft spielt attraktiv und ist sehr gierig. Darum habe ich nie gern gegen RB gespielt." Warum er in Leipzig ist, stellte Nagelsmann auch klar: "Das Ziel ist, etwas Blechernes herzuholen - Metall oder Gold."