Marco Rose und der "Video Assistant Referee" werden wohl keine Freunde mehr. Auch am Sonntag (14.05.2023) nach dem Bundesliga-Heimspiel gegen Werder Bremen schimpfte Rose über die Leistungen aus Köln: "Bitte schafft das Ding ab", wetterte der RB-Leipzig-Trainer am MDR-Mikrofon.

Die Freude des Coaches über den späten 2:1-Sieg trübte eine Schiedsrichterentscheidung aus der 65. Minute. RB Leipzig ging nach tollem und schnellem Umschaltfußball über Konrad Laimer, Timo Werner und schließlich Christopher Nkunku 1:0 in Führung – dachte Rose, dachte bis auf die Werder-Fans auch die Mehrheit der 47.000 Fans im Stadion und dachte zunächst auch Referee Florian Badstübner. Doch dann meldete sich VAR Pascal Müller aus dem "Kölner Keller". In der Torentstehung sah er ein Foul. Mohamed Simakan hatte Leonardo Bittencourt leicht gerempelt. Badstübner sah sich die Szene noch einmal an, entschied auf Foul und nahm das Tor zurück.