Bei der TSG Hoffenheim kam Baumgartner in den vergangenen vier Saisons auf 119 Bundesliga-Einsätze. Genug Erfahrung, um in seiner aktuellen Situation nicht unruhig zu werden: "Ich kenne meine Qualitäten, ich weiß, warum mich der Verein geholt hat." Zuspruch kam in der Zeit ohne Einsatz auch von Trainer Marco Rose: "Es war beindruckend, wie er in dieser Phase mit mir kommuniziert hat, mir das Gefühl gegeben hat, mich nicht zu stressen."