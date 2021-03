Wie der Bundesliga-Zweite mitteilte, absolvierte Laimer ein Solo-Trainingsprogramm mit Ball. Mit einer Rückkehr von Laimer ins Mannschaftstraining ist RB-Angaben zufolge Mitte April zu rechnen. Laimer laborierte seit Saisonbeginn an einem Knochenödem im Knie, was einen arthroskopischen Eingriff zur Folge hatte. Danach gab es immer wieder Probleme mit dem Heilungsverlauf, so dass der siebenfache österreichische Nationalspieler in dieser Saison noch nicht zum Einsatz kam.