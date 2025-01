Hoffnungsträger Xavi Simons ist bei Fußball-Bundesligist RB Leipzig zum Start in das neue Jahr ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Der niederländische Nationalspieler, der sich Ende Oktober im Champions-League-Spiel gegen den FC Liverpool (0:1) am linken Sprunggelenk verletzt hatte, war beim öffentlichen Trainingsauftakt der Leipziger am Donnerstag erstmals wieder mit dabei.

Bildrechte: PICTURE POINT / Roger Petzsche