Für diesen hatte RB Leipzig ursprünglich zwei Tage eingeplant. Da aber viele Profis wie zum Beispiel der Däne Yussuf Poulsen wegen ihrer Auswahlverpflichtungen bei der EM und dem danach anberaumten dreiwöchigen Urlaub noch nicht in Leipzig sind, gehen die Tests schneller. Der neue Chefcoach Marsch kann somit am Dienstag offiziell loslegen.

Das erste von drei Testspielen steht am 17. Juli gegen den niederländischen Erstligisten AZ Alkmaar an. RB Leipzig startete wie alle Bundesligisten Mitte August in die Saison, wenn es zum FSV Mainz 05 geht. Die erste Runde des DFB-Pokals wird schon vom 6. bis 9. August gespielt. Der Gegner wird am Sonntagabend (04.07.2021) ermittelt.