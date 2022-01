RB Leipzig wird am Samstag (15:30 Uhr im Ticker in der SpiO-App) wohl mit einer Rumpfelf gegen den FSV Mainz auflaufen müssen. Am Dienstag gab der Verein bekannt, dass sich Nordi Mukiele, Benjamin Henrichs und Dani Olmo mit dem Corona-Virus infiziert haben. Das Trio befinde sich in häuslicher Quarantäne, teilte der Verein am Dienstag mit.