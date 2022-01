Mit Lukas Klostermann, Yussuf Poulsen und Youngster Sidney Raebiger (16) startet Fußball-Bundesligist RB Leipzig am Montag die Trainingseinheiten in Vorbereitung auf den Rückrundenstart am Samstag gegen den FSV Mainz 05. Die drei hatten vor der Winterpause aufgrund von Muskelfaserrissen beziehungsweise einer Sehnenansatzreizung länger pausiert. Mit der Rückkehr von Österreichs Nationalspieler Konrad Laimer ins Mannschaftstraining wird nach Informationen von RB vom Sonntag in der kommenden Woche gerechnet. Laimer hatte sich einen Innenbandriss im linken Knie zugezogen.

Olmo soll langsam aufgebaut werden

Vorsicht walten lassen die Leipziger beim Spanier Dani Olmo, der nach strapaziöser EM- und Olympia-Teilnahme aus Angst vor erneuten Rückschlägen erst langsam aufgebaut werden soll. Er hat in der Vorrunde nach zwei Muskelfasserrissen im Oberschenkel nur sechs Pflichtspiele für RB bestritten. Deshalb ist bei ihm derzeit nur ein Individual-Training drin. Linksverteidiger Marcel Halstenberg, der nach Knöchelproblemen und einer Knie-OP in dieser Saison noch keine einzige Partie absolvieren konnte, hofft auf einen Einstieg ins Teamtraining Mitte Januar. Sein letztes Spiel war die EM-Partie mit Deutschland gegen Portugal (4:1). Dani Olmo kam mit Spanien bis ins Olympia-Finale von Tokio. Dort unterlagen die Ibererer Brasilien. Bildrechte: imago images/Sven Simon

Corona-Tests statt Leistungstests

Sieben Trainingseinheiten sind bei RB Leipzig bis zum Rückrundenauftakt geplant. Statt Leistungstests wie sonst gab es am Sonntag (02.01.21) Corona-Tests. Es gibt zwar kein Handyverbot in der Kabine, aber der neue Trainer Domenico Tedesco hat angeordnet, dass die Spieler zwei Stunden vor dem Training bereits da sein sollen. Sein Trainerteam müsse 1:45 Stunden vorher wissen, mit welchen Akteuren gearbeitet werden könne.

Auftakt am Montagvormittag

In drei Partien unter Tedesco gab es einen Sieg, ein Remis und eine Niederlage. Bildrechte: Picture Point Tedesco, der am Montag ab 10:30 Uhr und auch am Nachmittag zu Einheiten auf den Rasen bittet, hat einiges zu tun, um den Kickern seine Spielidee nahe zu bringen, damit diese sie auch konstant umsetzen können. Denn wenn es eine Konstante in der schlechtesten Hinrunde von RB seit dem Aufstieg gab, war es die Inkonstanz. Das muss sich ändern, um das angestrebte Ziel, Champions-League-Teilnahme auch in der kommenden Saison, zu erreichen. Außerdem sind die Leipziger noch in der Europa League (gegen Real Sociedad San Sebastian) und im DFB-Pokal (gegen Zweitliga-Aufsteiger FC Hansa Rostock) vertreten.

Brobbey zurück zu Ajax Amsterdam

Bereits am Silvestertag hatten die Leipziger die Leihe des niederländischen U21-Nationalspielers Brian Brobbey zu Ajax Amsterdam offiziell gemacht, nachdem darüber schon lange spekuliert worden war. Der 19-Jährige war im Sommer ablösefrei von Ajax nach Sachsen gewechselt, konnte sich dort jedoch nicht durchsetzen. Der Stürmer brachte es gerade einmal auf einen Startelf-Einsatz in der Bundesliga und einen in der Champions League.

Gar nicht mehr zu RB Leipzig gehört Luan Candido. Der 20-Jährige, der im Sommer 2019 von Palmeiras São Paulo nach Sachsen gewechselt war, aber ohne Einsatz im Profi-Team blieb, war zuletzt an Red Bull Bragantino in Brasilien ausgeliehen. Der RB-Schwesternclub verpflichtete Candido nun fest.

Das 18-jährige US-Mittelfeld-Talent Caden Clark ist noch nicht in Leipzig, sondern wird erneut für ein halbes Jahr zu den Red Bulls New York verliehen.

Ohne Forsberg, Haidara und Moriba

Der verletzte Emil Forsberg wurde zu Schwedens "Fußballer des Jahres" gewählt. Bei der Ehrung war er per Schalte dabei. Bildrechte: IMAGO / Bildbyran