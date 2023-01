Werner hatte sich Anfang November im Champions-League-Spiel gegen Schachtjor Donezk in Warschau verletzt und die WM verpasst. Ein Einsatz gegen die Bayern ist sein Comeback-Ziel. Dagegen wird der am Knie verletzte Christopher Nkunku Leipzig auf jeden Fall gegen München fehlen. Der französische Nationalspieler ist nicht mit in Abu Dhabi, er wird in Paris an seiner Außenbandverletzung behandelt.