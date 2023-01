Ohne seinen torgefährlichsten Angreifer Christopher Nkunku ist Fußball-Bundesligist RB Leipzig am Montag ins Trainingslager in die Vereinigten Arabischen Emirate nach Abu Dhabi gestartet. Wie am Neujahrstag bekannt wurde, bleibt der 25-Jährige zur Behandlung seines Außenbandanrisses weiter in Paris. Dort hatte sich Nkunku im Trainingslager der französischen Nationalmannschaft in Vorbereitung auf die WM die Verletzung zugezogen.