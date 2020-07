RB Leipzig wird im Laufe der nächsten Woche die Vorbereitung für das Finalturnier der Champions League in Lissabon aufnehmen. Wie der Klub am Mittwoch (15. Juli) mitteilte, wird das Team von Trainer Julian Nagelsmann nach einem dreiwöchigen Urlaub ab dem 22. Juli wieder mit dem Ball trainieren. Alle Einheiten finden bis auf Weiteres unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Zuvor stehen am 20. und 21. Juli die obligatorischen Diagnostik- und Leistungstests an.