RB Leipzigs Ademola Lookman steht kurz vor einem Wechsel in die italienische Serie A. Wie der "Kicker" (Donnerstagsausgabe) berichtet, soll sich der amtierende DFB-Pokalsieger mit Atalanta Bergamo über eine Ablösesumme in Höhe von zwölf Millionen Euro geeinigt haben. Weitere drei Millionen Euro könnten durch Bonuszahlungen hinzukommen.

Lookman, der im Winter 2018 vom FC Everton von RB selbst erst ausgeliehen und dann im Sommer 2019 für geschätzte 18 Millionen Euro verpflichtet wurde, konnte sich nie in Leipzig durchsetzen. Zuletzt war der 24-Jährige in die Premier League zu Leicester City ausgeliehen. Für RB stand Lookman in 22 Bundesliga-Partien auf dem Feld, sein Vertrag endet eigentlich im Sommer 2024. Laut "Sky"-Informationen soll er bei Atalanta nun ein Arbeitspapier bis 2026 mit anschließender Option erhalten.