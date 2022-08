Fußball-Profi Ademola Lookman verlässt RB Leipzig und wechselt mit sofortiger Wirkung fest zu Atalanta Bergamo in die italienische Serie A. Das teilte der sächsische Bundesligist am Donnerstag mit. Über weitere Inhalte des Transfers gab es zunächst keine Informationen.

Der "Kicker" (Donnerstagsausgabe) hatte berichtet, dass sich der amtierende DFB-Pokalsieger mit Bergamo auf eine Ablösesumme in Höhe von zwölf Millionen Euro geeinigt hat. Weitere drei Millionen Euro könnten durch Bonuszahlungen hinzukommen.

Lookman, der im Winter 2018 vom FC Everton von RB selbst erst ausgeliehen und dann im Sommer 2019 für geschätzte 18 Millionen Euro verpflichtet wurde, konnte sich nie in Leipzig durchsetzen. Zuletzt war der 24-Jährige in die Premier League zu Leicester City ausgeliehen. Beim Ex-Meister hatte er in 42 Partien acht Tore erzielt und fünf vorbereitet.