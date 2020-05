RB Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff erwartet durch die Corona-Krise enorme Ablöserückgänge auf dem Transfermarkt. "Das entspricht zwar sicher nicht unseren Leitplanken, aber ein Spieler, der heute 20 Millionen kostet, galt ja bisher - so absurd das klingen mag – in gewissen Sphären praktisch als ablösefrei. Und zu dieser Kategorie zählt jeder Spieler, der Schnelligkeit mitbringt und technisch ein bisschen was drauf hat", sagte Mintzlaff der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".



"In diesem Bereich werden die Ablösesummen deutlich sinken. Wir rechnen mit einem Abschlag von rund 30 Prozent." Als Grundlage für diese Annahme nennt der 44-Jährige Spekulation gepaart mit Marktgefühl.