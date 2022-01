Kurth war erst im Sommer vom U19-Trainer zum Co-Trainer von Jesse Marsch befördert und mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet worden. Dessen Nachfolger hat nun keine Verwendung mehr für den gebürtigen Eislebener. Beim Bundesliga-Spiel Anfang Dezember bei Union Berlin (1:2) hatte Kurth die an Covid-19 erkrankten Marsch und dessen Co Achim Beierlorzer ersetzt. RB kündigte an, zu einem späteren Zeitpunkt die weitere Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Zweitliga-Profi von Erzgebirge Aue aufzunehmen. Seine Stelle im Tedesco-Stab wird nicht neu besetzt.

V. li.: Der neue RB-Trainer Domenico Tedesco, Marco Kurth und Max Urwantschky, der Tedesco schon in Aue und bei Spartak Moskau unterstützte. Bildrechte: IMAGO / Picture Point LE