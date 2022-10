DFB-Pokalsieger RB Leipzig trennt sich von seinem Technischen Direktor Christopher Vivell. Wie der Klub am Freitag (07.10.2022) mitteilte, wurde der 35-Jährige bereits am Donnerstag "mit sofortiger Wirkung" freigestellt. Als Grund gab RB "unterschiedliche Auffassungen" an. Vivells Aufgaben werden bis zum Antritt des neuen Geschäftsführers Sport Max Eberl Mitte Dezember "im bestehenden Set-up" bearbeitet.