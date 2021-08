Im Zuge der Inbetriebnahme der Fußball-Arena in Leipzig (nach umfassenden Umbauarbeiten) wurde am Mittwochnachmittag eine Trinkwasserverunreinigung festgestellt. Darüber informierte Bundesligist RB Leipzig am Freitag (20.08.2021) - wenige Stunden vor der Heimpremiere gegen den VfB Stuttgart. Auf der Webseite steht: "Wir haben – in enger Abstimmung mit allen zuständigen Ämtern und Behörden – sofortige Maßnahmen eingeleitet, u.a. wurden alle Sanitärbereiche mit speziellen Wasserfiltern an den Wasserhähnen ausgestattet."