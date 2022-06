In der deutschen Einzelmeisterschaft in der Fußball-Simulation FIFA 22 hätte Gültekin in der zehnten Auflage der Virtual Bundesliga als erster Spieler zum zweiten Mal in Folge Meister werden können. Mit RB Leipzig war Gültekin bereits Ende März deutscher Mannschaftsmeister geworden. Der neue deutsche Einzel-Meister Neuhausen sicherte sich eine Siegprämie von 40.000 Euro.