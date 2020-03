"Ziel ist es, in von der Corona-Krise ausgelösten Härtefällen Clubs der Bundesliga und 2. Bundesliga zu unterstützen", teilte die Deutsche Fußball-Liga (DFL) am Donnerstag (26. März) in einem Statement mit. Christian Seifert, Sprecher des DFL-Präsidiums, erklärte weiter: "Diese Aktion unterstreicht, dass Solidarität in der Bundesliga und 2. Bundesliga kein Lippenbekenntnis ist. Das DFL-Präsidium ist den vier Champions-League-Teilnehmern sehr dankbar im Sinne der Gemeinschaft aller Clubs". Der Solidarfonds setzt sich aus 12,5 Millionen Euro zusammen, die dem Champions-League-Quartett aus dem TV-Vertrag der kommenden Spielzeit zur Verfügung stehen. Diese Summe wird von den vier Bundesligisten nun noch einmal um 7,5 Millionen Euro auf insgesamt 20 Millionen Euro aufgestockt. Welchen Klubs die finanziellen Mittel zukommen, wird die DFL entscheiden.

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke und FCB-Chef Karl-Heinz Rummenigge. Bildrechte: imago images / Norbert Schmidt

RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff zeigte sich zufrieden mit der Entscheidung: "Wir sind in guten und konstruktiven Gesprächen mit Bayern, Dortmund und Leverkusen übereingekommen, dass wir trotz der schwierigen Situation für jeden einzelnen Verein einen Beitrag leisten wollen für die Klubs, die es noch härter als uns getroffen hat und treffen wird", so der 45-Jährige und betonte den Gedanken einer Solidargemeinschaft: "Die Bundesliga ist ein großartiger Wettbewerb und besteht aus einer Vielfalt von 36 Vereinen, die in der Krise an einem Strang ziehen müssen".



Man wolle "zudem der sozialen Verantwortung in der Stadt und Region weiterhin gerecht werden", so der RBL-Geschäftsführer: "Diese Säulen gilt es ganzheitlich und verantwortlich zu bedienen. Das tun wir." Bereits am Mittwoch (25. März) hatte Mintzlaff für einen Rettungstopf geworben: "Keiner hat Interesse, dass Vereine den Spielbetrieb abmelden müssen. Dass wir da eng zusammenstehen müssen und werden”, sei ohne Frage.