Mainz, Stuttgart, Wolfsburg, Bayern und Köln: das klang vor der Saison für die Leipziger nach einem machbaren und lösbaren Bundesliga-Auftaktprogramm - abgesehen einmal von den Bayern, die RBL bisher überhaupt nur einmal besiegen konnte. Trotzdem holte RB nur vier Punkte, gegen Stuttgart gab es einen fulminanten 4:0-Sieg, in Köln ein 1:1-Remis. Und auch in den anderen Spielen hätte RB punkten können: Doch bei der 0:1-Auftaktniederlage in Mainz konnte RB ein klares Chancen-Plus von 14:6 Torschüssen nicht nutzen. In Wolfsburg (1:0) brachte die Leipziger ein Fehler von Keeper Peter Gulacsi auf die Verliererstraße. Gegen die Bayern (1:4) war RB beim Stand von 1:3 dran, nutzte seine Chancen aber nicht. In der Champions League beim 3:6 bei Manchester City schnupperte RB mehrfach am Ausgleich, präsentierte sich in der Abwehr aber als zu unreif. Und in dem Kölner "Freakspiel" (1:1) mit vier wegen Abseits aberkannten Toren ließen die RB-Angreifer Yussuf Poulsen und Dominik Szoboszlai Großchancen in den Schlussminuten liegen.