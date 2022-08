Union kontert RB eiskalt aus

Gegen Union Berlin wurde RB in den ersten 20 Minuten zweimal nach allen Regeln der Kunst ausgekontert. In beiden Szenen brauchten die Köpenicker vom Ballgewinn bis zum Abschluss nicht weniger als 13 Sekunden. Dabei hatte Tedesco vor der Partie noch gewarnt, "keine Pässe in die rote Zone" zu spielen. Sein Matchplan wurde so – nach eigener Ansicht – früh ad absurdum geführt.

Das System oder der Matchplan war nicht das Problem, sondern die Einhaltung des Matchplans. Domenico Tedesco - Trainer RB Leipzig

"In den ersten 20 Minuten sind wir völlig unnötig ins Straucheln gekommen. Wir hatten die Kontrolle und den Ballbesitz", sagte der enttäuschte Tedesco im Anschluss auf der Pressekonferenz. In der Halbzeit habe er seiner Mannschaft die Schlüsselszenen gezeigt. Deshalb habe es auch keinen Grund gegeben, etwas an der spielerischen Grundausrichtung zu ändern. "Das System oder der Matchplan war nicht das Problem, sondern die Einhaltung des Matchplans", verdeutlichte Tedesco.

RB-Linksverteidiger David Raum im Zweikampf mit Andras Schäfer. Bildrechte: MDR/Hofmeister, Dirk

Ballbesitz gewinnt keine Spiele

Um dem aggressiven Mittelfeldpressing und blitzschnellem Umschaltspiel der Berliner entgegenzuwirken, wollte man die eigenen "effektiven Ballbesitzphasen extrem nach oben schrauben", erläuterte Tedesco. Bei den Gegentoren habe man die Bälle jedoch "total unnötig und ohne Druck hergeschenkt. Das war fatal."

Dem 36-jährigen Übungsleiter dürfte besonders der Blick auf die nackten Zahlen bitter aufstoßen. 16 Torschüsse gab RB in 90 Minuten ab. Union nur neun. Hinzu kommen mehr als doppelt so viele gespielte Pässe (705/249), ein Eckenverhältnis von 13:1 und 74 Prozent Ballbesitz zugunsten der Leipziger. Der feine, aber gewaltige Unterschied an diesem Abend: Union nutzte seine Chancen.

RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff. Bildrechte: IMAGO / Sportfoto Rudel

Mintzlaffs Kabinenbesuch sorgt für Irritationen