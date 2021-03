RB Leipzig muss rund zwei Wochen auf Dayot Upamecano verzichten. Der französische Abwehrchef zog sich im Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt (1:1) am Sonntag (14.03.2021) eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zu. Das ergab eine MRT-Untersuchung am Montag, teilte RB mit.

Damit fehlt Upamecano den Leipzigern am Freitag im Spiel bei Arminia Bielefeld, zudem fällt eine mögliche Berufung in die französische Nationalmannschaft aus. Zum Spitzenspiel gegen seinen künftigen Arbeitgeber FC Bayern München am Karsamstag (18:30 Uhr) könnte der 22-Jährige wieder in die Mannschaft zurückkehren. Upamecano wechselt nach der Saison von Leipzig zum deutschen Rekordmeister an die Isar.