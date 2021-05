Upamecano war im Sommer 2015 von der U19 des FC Valenciennes zu Red Bull Salzburg gewechselt, seit Januar 2017 spielt er in Leipzig und stieg bei RBL zur Stammkraft auf. In München trifft er auf seinen aktuellen Coach Julian Nagelsmann. Er könne Nagelsmann "nur loben“ und schätze sich "glücklich", dass er weiter mit ihm zusammenarbeiten dürfe, sagte Upamecano. "Trotzdem starte ich bei null, wie alle anderen Spieler auch." Die Bayern bezahlen für den 22-Jährigen, der bis 2026 unterschrieben hat, eine Ablöse in Höhe von 42,5 Millionen Euro an RB Leipzig. Nagelsmann wechselt für bis zu 25 Millionen Euro zum FCB.