Wie wichtig Konrad Laimer für den deutschen Pokalsieger RB Leipzig ist, untermauerte am Dienstag (12. Juli) Abwehrspieler Willi Orban im "Sport im Osten"-Interview. Orban betonte im aktuellen Steiermark-Trainingslager die positive Entwicklung und Schlüsselrolle des österreichischen Nationalspielers im RB-Team: Konrad Laimer sei "sehr wichtig. Er hat letztes Jahr noch mal einen Schritt nach vorn gemacht", sagte Orban. "Gerade in den Bereichen Torgefährlichkeit und im Pressing hat er noch mal klare Akzente gesetzt. Aber auch als Typ neben dem Platz ist er wichtig, übernimmt immer mehr Verantwortung", erläuterte der Vize-Kapitän.

Der 25-jährige Laimer ist seit 2017 in Leipzig. In seinen 26 Bundesliga-Spielen der Vorsaison gelangen dem zentraldefensiven Mittelfeldspieler vier Tore und vier Vorlagen. Vor allem beim eminent wichtigen 4:1-Auswärtssieg Anfang April in Dortmund überragte Laimer.