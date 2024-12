Schwer genug wird die Aufgabe in jedem Fall. Die Eintracht geht als Favorit in das Duell, ist momenten die Mannschaft der Stunde. Gegen Heidenheim feierte das Team von Dino Toppmöller am Sonntag den siebten Sieg in Serie und ist bis auf vier Punkte an Branchenprimus Bayern München herangerückt. Gegen Leipzig blieb Frankfurt in der vergangenen Saison zudem ungeschlagen. Die Vorzeichen für RB und Rose könnten deutlich besser stehen.