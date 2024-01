Das teilten die Sachsen am Samstag (20. Januar) nach den entsprechenden Untersuchungen mit. Die 21-Jährige Schaller, die seit 2016 für die Leipziger aufläuft, kam für den Tabellenzehnten in dieser Saison bislang auf zehn Pflichtspieleinsätze, davon sieben von Beginn an. RB steht nach zehn Spieltagen in der Premierensaison der Bundesliga einen Punkt vor dem ersten Abstiegsrang.