Fußball | Bundesliga RB Leipzig verliert Streit um Grundstück am Stadion

RB Leipzig hat in einem Streit um ein Grundstück am Stadion eine Niederlage eingesteckt. Wie die "Bild" am Donnerstag (09.04.2020) berichtete, verkauft die Stadt Leipzig das Areal am einstigen Schwimmstadion nicht an den Bundesliga-Klub.