"Die Saison war für uns alle schwierig. Wir waren nicht so stabil wie in den Jahren zuvor", meinte Gulacsi hinterher: "Natürlich hatten wir viele neue junge Spieler und Pech mit Verletzungen, aber trotzdem haben wir die Qualität für einen besseren Tabellenplatz."

Nur brachte RB eben diese zweifelsohne vorhandene Qualität viel zu selten auf den Rasen. Die Formschwankungen der in der vergangenen Saison noch konstant starken Xavi Simons und Lois Openda stehen beispielhaft dafür. So blieb auch Gulacsi am Ende des Tages nur ein ernüchterndes Fazit: "Die Saison ist so gelaufen, wie das Spiel heute. Es gab zu viele Ups and Downs. Wir haben es am Ende nicht verdient, unter die ersten vier Vereine zu kommen."